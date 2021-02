Geparkeerde auto brandt uit in Veghel, verdachte aangehouden

SP wil dat Uden gas geeft voor bouwplan De Bogerd

28 januari UDEN - Het is ‘onbegrijpelijk en onacceptabel’ dat er in de Udense wijk De Bogerd al een paar jaar een lap grond braak ligt terwijl er in Uden een schreeuwend tekort is aan sociale huurwoningen. Dat stelt de SP die hoopt dat de gemeente Uden extra gas wil geven nu woningbouwcorporatie Area het bouwplan voor 40 huizen op die locatie eindelijk klaar heeft.