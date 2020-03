Gerard Sanderink wint rechtszaak van ex-vriendin

ALMELO – Gerard Sanderink hoeft zijn ex-vriendin Brigitte van Egten geen riante ontslagvergoeding te betalen. Dat vonniste de kantonrechter in Almelo donderdag. Van Egten eiste zo’n 1,4 miljoen, maar krijgt slechts 48.000 euro.

Van Egten was directeur van Sanderinks bedrijf Dutch Solar Systems, en tot november 2018 was ze ook zijn vriendin. Maar zoals bekend vechten de twee al meer dan een jaar rechtszaken uit, nadat Sanderink een relatie kreeg met cybercharlatan Rian van Rijbroek. Deze 50-jarige Brabantse heeft sindsdien grote invloed op zowel zijn privé als zijn zakelijke leven. Sanderink is eigenaar van onder meer ict-bedrijf Centric en bouwbedrijf Strukton.

Diefstal en fraude

Van Egten spande vorig jaar april de eerste rechtszaak aan: ze eiste in kort geding dat Sanderink zou stoppen om smadelijke verhalen over haar rond te strooien. Hij beschuldigde haar onder meer van diefstal en fraude. Enkele weken na die rechtszaak ontsloeg hij Van Egten als directeur van DSS. Al eerder oordeelde de kantonrechter dat dat ontslag niet terecht was. Daarop ontsloeg Sanderink haar opnieuw, per 31 januari 2020.

Van Egten eiste in verband met dit ontslag naast een transitievergoeding van ruim 2 ton ook ruim 1,1 miljoen als billijke vergoeding. Volgens haar heeft ze altijd goed gefunctioneerd als directeur van het bedrijf en heeft ze zich niet schuldig gemaakt aan diefstal of fraude, zoals Sanderink beweert.

Bonus uitbetaald

De kantonrechter gaat in zijn vonnis niet in op die vraag. Maar hij vindt wel dat Van Egten verwijtbaar heeft gehandeld. Zo heeft ze zichzelf een bonus laten uitbetalen, haar adjunct-directeur een ontslagvergoeding toegezegd en zichzelf een salaris toegekend bij de Duitse dochteronderneming van DSS. Al deze dingen deed zij terwijl zij wist dat de verhouding met haar werkgever zeer ernstig verstoord was.