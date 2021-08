Gerard Visser weet precies waar de pijnpunten liggen als het over de N279 gaat

VIDEO ‘Vita mixta’: al 900 jaar vruchtbare samenwer­king binnen én buiten de abdijmuren

22 augustus Voor norbertijnen over de hele wereld is 2021 een bijzonder jaar. Het is exact negen eeuwen geleden dat Norbertus van Gennep de orde stichtte, in de kerstnacht van 1121 om precies te zijn. En dus is het feest, wil Denis Hendrickx als huidige abt van Berne in Heeswijk-Dinther gezegd hebben.