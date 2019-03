Gerechtshof wil slachtoffer van elektricien uit Eerde horen

Watersteeg laat nieuwe appartemen­ten leeg vanwege tekort aan personeel

6:23 VEGHEL - De helft van de twaalf appartementen van de nieuwe afdeling Houtwal 12 in De Watersteeg in Veghel staat leeg vanwege personeelstekorten. De etage met appartementen voor alleenstaanden of echtparen die een verpleeghuisindicatie hebben en toch zelfstandig willen wonen is eind vorig jaar in gebruik genomen.