Geschiedenisles in het veld voor Eerdse leerlingen; ‘het gilde gaat over toen en nu’

Meierijstad heeft vier gildes die behoren tot het immaterieel erfgoed van de gemeente. ,,We laten ze dan ook vooral een stukje historie zien", zegt staande deken Ruud Eekhof van het Sint-Barbaragilde. Hij heeft de leerlingen uit groep 5 en 6 net verteld van het 'bloedbad van Veghel’ in 1578, waarbij 500 boeren gedood werden door de strijders van Willem van Oranje. Die staken boerderijen in brand en wilden al het voedsel op het land verbranden, omdat de Meierij en Den Bosch op de hand van de Spanjaarden waren. Eekhof: ,,De schutters van het gilde beschermden de boeren, want er was geen leger, geen politie. Het Sint-Barbaragilde bestond toén al, in de Tachtigjarige Oorlog. Het gilde komt uit 1505.”