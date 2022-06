Geslaagd! En dus blijdschap op Gymnasium Bernrode; coronatijd laat niet echt (diepe) sporen na

Op Bernrode is nu ruim 90 procent van de leerlingen geslaagd en dat is een klein beetje minder dan voor de coronaperiode, die overal in het land toch zijn negatieve sporen nalaat. Hoe het uiteindelijke slagingspercentage uitpakt in Heeswijk-Dinther zal pas blijken na de herkansingen. Het kan qua percentage dus hoger worden, maar ook nog lager. Hoe dan ook, er is nog niemand definitief gezakt, en dat komt in Heeswijk-Dinther niet zo vaak voor. Bernrode telt ruim honderd eindexamenkandidaten, van wie een op de tien de opleiding nu al zelfs cum laude afsluit. En dan kan dus ook nog hoger worden.