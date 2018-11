Gesprongen stoomleiding bij DMV Campina zorgt voor verontrusting bij buurtbewoners in Veghel

Bij DMV Campina scheurde een van de leidingen, waardoor er stoom kon ontsnappen. ,,Je moet het zien als een fluitketel die niet fluit. Er zit zo'n hoge druk achter deze leidingen, dat er enorm veel herrie vanaf komt. Geen wonder dat men daar van schrikt", laat een woordvoerder weten. ,,Wat voor ons het belangrijkste is, is dat er geen personen gewond zijn geraakt. Ook vinden we het natuurlijk erg vervelend voor buurtbewoners die last van het geluid hebben gehad.”