Gesteggel in Veghel over vergunning voor weghalen boomstobben Zeven Eikenlaan, woningbouw laat op zich wachten

Vierde klasse H Vorstenbos­sche Boys en Cito maken er opnieuw een spektakel­stuk van: 5-4 en winnende goal in de blessure­tijd

Koploper Vorstenbossche Boys zet een goede stap richting de titel, door directe concurrent Cito in een denderend duel te verslaan. Eerder dit seizoen was het duel ook al doelpuntrijk, toen won Cito met 6-4. Nu trok de thuisploeg aan het langste eind door een goal in de blessuretijd van Jouk Raaijmakers.

18 april