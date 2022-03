Gestopte boer woont zometeen op ‘mooiste plekje Maashorst’

Fiers is directeur van het Groenontwikkelfonds Brabant dat de inmiddels half voltooide opdracht heeft om de provincie vóór 2027 aan 10.000 hectare nieuwe natuur te helpen. Het gaat daarbij niet alléén om geld, zo vertelde Fiers in Zeeland: ,,Nieuwe natuur is een proces van overleggen met heel veel partijen en soms heel lange adem.’’

Aan de Weversweg, midden in de Maashorst, is na lang praten het 30 hectare grote huisperceel van een stoppende melkveehouder opgekocht. De boer en boerin blijven er wonen. Zij krijgen bos en schrale natuur om zich heen in plaats van weilanden vol sappig gras.

Volledig scherm Uitleg in het nieuwe stuk natuur in de Maashorst. Op de achtergrond de gebouwen van het gestopte en opgekochte melkveebedrijf. © Maarten van den Hurk / BD

Stallen gesloopt

,,Zij wonen dadelijk op het mooiste plekje van de Maashorst’’, blikte Jan Fenten namens Staatsbosbeheer vooruit. Als over enkele maanden de lege stallen gesloopt zijn, kunnen de wisenten tot vlakbij het woonhuis lopen.

Het land is in het voorbije jaar al grotendeels heringericht. Niet alles van de boer verdween. ,,Een stuk tarwe hebben we laten staan’’, vertelde boswachter Marc Poulussen. ,,Daar zitten veel veldmuizen in en nu zien we daar al vaak de blauwe kiekendief foerageren.’’

Al 25 vogelsoorten zijn in het nieuwste stukje Maashorst gezien, onder welke de zeldzame veldleeuwerik. In een op de gok gegraven laagte is in korte tijd door kwelwater een soort ven ontstaan. Dit kan amfibieën helpen maar ook dorstige grazers. Voor wandelaars is dichtbij dit ven een uitkijkheuvel gemaakt.

Volledig scherm Jan Fenten, van Staatsbosbeheer, bij de ontwerpkaart van het nieuwe stuk natuur in de Maashorst. Rechtsboven op de kaart naturistencamping De Peelrand. © Maarten van den Hurk / BD