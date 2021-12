Geurverordening Boekel wordt volgend jaar aangepast

Stank en verkeer nog ‘een dingetje’ in plan De Burgt Boekel

BOEKEL - Wethouder Marius Tielemans is vooralsnog niet bereid de maximum toegestane geurnorm in het nieuwe Boekelse uitbreidingsplan De Burgt, waar in de toekomst zeshonderd huizen moeten verrijzen, te verlagen. Hij denkt er over na, zei hij deze week in een raadscommissie na vragen van de fractie DOP.

7 december