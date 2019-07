Gevaar voor vissen dreigt nadat waterpeil Leijgraaf zakt door defect aan gemaal: ‘Een hopeloos moment’

HEESWIJK-DINTHER - Het waterpeil in de Leijgraaf en een aantal van zijn zijtakken bij Heeswijk-Dinther is afgelopen nacht flink gezakt. Dat komt door een defect aan het gemaal tussen Erp en Boekel. Vissen dreigen in gevaar te komen door het lage peil.

De vijzel, een waterschroef, van het gemaal is kapot. ,,Die verwerkt zo'n 1200 liter per seconde. Als die het niet doet, dan is het water snel weg", vertelt een woordvoerster van Waterschap Aa en Maas. Het kan nog een week duren voordat het gemaal gemaakt is. ,,Er is al een monteur geweest, maar die heeft het niet kunnen maken. Morgen komt een monteur van de fabrikant om te kijken of het ter plekke te repareren is. Mocht dat niet kunnen, dan moet de vijzel naar de fabrikant. En die zit weer in het noorden van het land. Dan zou het een week duren voordat het gemaal gemaakt is. Maar we hopen natuurlijk dat het ter plekke te maken is.”

Vissen

Het lage waterpeil heeft geen gevolgen voor agrariërs in de buurt, want zij hebben door de droogte een onttrekkingsverbod. Wel heeft het gevolgen voor de natuur. ,,Het water is stilstaand en laag, daardoor is er weinig zuurstof in het water. Ook verdampt water door de hitte. Vissen kunnen dus in de problemen komen.” Met de verwachte extreme hitte deze week kon het defect niet op een slechter moment komen: ,,Het is echt een hopeloos moment.”

