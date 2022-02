Gevangen door gloedvolle glasschittering in Veghel bij zelden te bezichtigen eigentijdse glaskunst

VEGHEL - Van glas in lood tot glas-appliqué ofwel gelijmd en beschilderd glas. Bij de Veghelse Noordkade tonen vlakglaskunstenaars hoe meesterlijk ze spelen met licht, kleur en vorm op het platte vlak.

Alsof je een gewijde ruimte betreedt. De monumentale graansilo’s van de Veghelse Noordkade stralen deze dagen een sacrale sfeer uit. Vensters van licht en stemmige glas-in-loodwerken hangen aan alle wanden. De tot kunstruimte omgetoverde silo’s hebben niet eerder zo’n toepasselijke bestemming gekregen.

Twaalf glaskunstenaars tonen er hun laatste creaties. Ze werken met vlakglas. Dus geen driedimensionale glasobjecten maar indrukwekkende platte schilderingen met glas, pigmenten en glas in lood. Alle vlakglaswerken zijn kundig van achteren verlicht zodat kleuren, licht en lijnen voor je ogen dansen.

Buitenkans, want zelden te bezichtigen

Op uitnodiging van de Veghelse Compagnie presenteren de vlakglaskunstenaars van het Nederlandse platform Master-Glass voor het eerst hun creaties in een gezamenlijke expositie, LED- Licht En Donker getiteld. Een buitenkans want eigentijdse vlakglaskunst is zelden te bezichtigen.

Wie met glas in lood werkt krijgt vaak het vooroordeel ‘ouderwets’ naar zijn hoofd geslingerd. Artistieke raampartijen voor in kerken en oude panden. De bij Master-Glass aangesloten kunstenaars verzetten zich met hand en tand tegen deze vastgeroeste ideeën. Hun glaskunst ademt vernieuwingsdrift. Soms is het monumentaal werk, maar vaak ook heel intiem.

Anja van Aalen (59) uit Diessen toont glaskunst in Veghel. Een gedreven vlakglaskunstenaar die ook les geeft. ,,De sprankeling van licht, kleur en glas is magisch. De passie voor glas heeft me echt gevangen. Het geeft ontzettend veel voldoening om zo’n glaswerk bijvoorbeeld voor een huis te creëren. Bij elk seizoen en wisselende lichtinval krijgt zo’n vlakglaswerk een andere uitstraling.”

Alle kunstenaars die werk tonen in Veghel zijn verbonden geweest aan de postacademische Master-Glassopleiding in Tilburg. Van 2002 tot en met 2017 gaf Sibylle Gielen les in monumentale vlakglaskunst. Zeventien jaar geleden begon Anja van Aalen aan deze opleiding.

Niet meer terug de zorg in

,,Destijds kampte ik met een burn-out. Ik was werkzaam als activiteitenbegeleider in een verpleeghuis. Ik zocht naar een oplossing. Toen kreeg ik te horen dat ik met kleur moest werken. Ik was altijd al bezig met kunst. Airbrushen, tekenen en poppen maken. Ik wilde niet meer terug de zorg in.”

Van Aalen zag het licht toen er bij haar thuis een glas-in-loodraam werd geïnstalleerd. ,,Het oude ambacht van de glaskunst pakte me meteen. Ik kon werken met kleuren”, glimlacht ze. Ondertussen kan Van Aalen goed rondkomen van haar kunst. Van vrije opdrachten tot restauratiewerk. De belangstelling voor vlakglaskunst trekt aan, merkt ze. ,,Je ziet veel mensen uit bijvoorbeeld de ICT-hoek die aan de ratrace willen ontsnappen. Ze willen achter hun computer vandaan en weer met de handen werken.”

Vlakglaskunstenaar en docent Anja van Aalen: ,,Ik heb werken die tien keer de oven in moesten. Als het glas eenmaal uit de oven ineens breekt, kun je gewoon overnieuw beginnen."

Voor vlakglaskunst heb je veel geduld nodig, weet Van Aalen. Zo moet je gebrandschilderd glas eerst bewerken met pigmenten en bij elke pigmentlaag gaat het kunstwerk weer de oven in. ,,Ik heb werken die tien keer de oven in moesten. Als het glas eenmaal uit de oven ineens breekt, kun je gewoon overnieuw beginnen.” Een andere techniek is glas-appliqué waarbij delen glas kunstig verlijmd en beschilderd worden.

De expositie herbergt veel fraaie voorbeelden. De variaties aan technieken en ideeën zijn bewonderenswaardig. Sibylle Gielen tovert met gebrandschilderd glas-appliqué in abstracte landschappen waarvoor ze lagen kleur en licht laat samenvloeien. Bij Liesbeth Boon keert het lood als opbollende vormen terug in een glas-in-loodwerk. De organische huidtexturen die je in de natuur aantreft, inspireren Van Aalen tot sensitieve vlakglaswerken.

Humor is er ook. In haar glaswerkinstallatie I light your dark heart nodigt Titia Felderhof de bezoeker uit om letterlijk de hartslag te meten. Tot en met 10 april kun je op ontdekkingstocht in de Noordkade Veghel (Verlengde Noordkade 10-18).