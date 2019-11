Gevel Veghelse woning ontzet na ontploffing straalkachel

Joost d’n Derde, prins bij De Smouskes

10 november ZEELAND - Als Prins Joost d’n Derde heerst Joost Merx in het komene carnavalsseizoen over de Smouskes in Zeeland. Prins Joost is zaterdagavond onthuld in een bomvolle zaal Ambianz in Zeeland, waar de Zeelandse carnavalsvereniing hem, zijn prinses Jenna Selten en zijn adjudant Roy Zonnenberg heeft geinstalleerd.