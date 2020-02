Gewapende man overvalt cafetaria in Boekel en vlucht met geldbuit

Flitskast bij Erp knipt ondanks werkzaamhe­den vrolijk door: 11.000 boetes in 2019

13 februari ERP - De flitskast aan de Veghelsedijk net buiten Erp was in 2019 goed voor ruim 11.000 bekeuringen. Daarmee staat het exemplaar nog nét in de flitspalen top 10 van Brabant. En dat is extra knap als je bedenkt dat de weg die voorbij de flitskast leidt een groot deel van het jaar was afgesloten.