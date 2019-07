Gewapende overval op Veghelse Kruidvat: niemand gewond, dader gevlucht met geldbuit

Boekhandel Edele Brabant in Uden verkocht aan Bruna

13:43 UDEN Boek- en kantoorboekhandel Edele Brabant in Uden gaat maandag over in andere handen. De eigenaars, Ineke en Pieter van de Kamp willen eindelijk van hun pensioen gaan genieten. Ze hebben de zaak verkocht aan Bruna.