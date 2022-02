Gewonde bij ongeval met buurtbus en auto in Uden

Nog één bezwaarma­ker volhardt tegen appartemen­ten in Klooster­tuin Veghel

DEN HAAG/VEGHEL – Van de drie bezwaarmakers tegen nieuwbouw in de Kloostertuin in Veghel is er nog één over, zo bleek deze week bij de Raad van State. Twee bezwaarmakers hebben inmiddels een deal gesloten met ontwikkelaar Zenzo en zijn alsnog akkoord gegaan met de bouw van twee appartementengebouwen tegenover hun woningen.

