Gezamenlijke vuist dorpsraden Boerdonk, Keldonk en Olland voor veel meer woningbouw: ‘Leefbaarheid in het geding’

Het is voor het eerst dat de voorzitters Wouter van Boggelen (Keldonk), Willem van Veghel (Boerdonk) en Ad van der Heijden (Olland) samen zo’n krachtig appel doen. ,,De boodschap dat we echt veel meer huizen nodig hebben, kwam tot nu toe niet echt goed over. Bouwen is weliswaar een hot item landelijk en de gemeente Meierijstad onderneemt ook actie, zij zet in op vijftig procent meer bouw. Maar voor onze kleine kernen schiet dat gewoon helemaal niet op”, schetst Van Boggelen.

Dorpsraden: zes woningen per jaar is veel te weinig

De dorpsraadvoorzitter wijst erop dat de norm de afgelopen jaren steeds maar vier nieuwe woningen per kleine kern was. Daar komt nog bij, dat er nauwelijks gebouwd is en dat er dus een flinke achterstand is in te halen, zegt hij. ,,Vier huizen per jaar, dat zou betekenen dat dat er de komende jaren zes worden. Dat zet geen zoden aan de dijk. We hebben veel meer nodig, anders kan de basisschool wel sluiten.”

Wat Keldonk en Olland betreft zou het aantal inwoners volgens de dorpsraden de komende pak ’m beet tien jaar moeten groeien van 1100 inwoners naar 1500 inwoners en wat betreft Boerdonk van 800 naar 1100. ,,De meeste politieke partijen hebben we hierover in februari ingelicht en ze lijken er daardoor van doordrongen, ook de twee huidige wethouders Gooijaarts en Compagne, dat het bouwvolume flink moet worden opgeschroefd.” Hoe dan ook, houden de dorpsraden de vinger aan de pols. ,,Wij willen dat onze voorstellen echt terechtkomen in het nieuwe coalitieakkoord dat er na de verkiezingen in Meierijstad wordt afgesloten.”