Gezinnen zijn in Meierijstad goedkoper uit

Het bestuur van Meierijstad kan voor het eerst sinds het ontstaan de gemeente in 2017 onafhankelijk vastgestelde cijfers overleggen over de woonlasten en ze vergelijken met die van de opgeheven gemeenten. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft Meierijstad dit jaar voor het eerst langs de meetlat kunnen leggen, nu alle woonlasten in de gemeente gelijk zijn getrokken. Op de ranglijst van alle 378 gemeenten in Nederland vindt Meierijstad zichzelf terug op plek 104 qua lasten voor meerpersoons- en plek 123 voor eenpersoonshuishoudens. Daarbij is nummer 1 de goedkoopste gemeente om in te wonen en 378 de duurste.

Lees ook PREMIUM Meierijstad staat met woonlasten in top vijf van stijgers Lees meer

Uit vergelijking met de oude gemeenten blijkt dat alle meerpersoonshuishoudens er in Meierijstad financieel op vooruit zijn gegaan. In Veghel betalen ze gemiddeld 34 euro minder ten opzichte van 2016 en in Sint-Oedenrode 76 euro. Daar staat tegenover dat alleen in Veghel mensen zonder huisgenoten financieel voordeel hebben van Meierijstad. Zij betalen vier tientjes minder dan ze voorheen aan de gemeente Veghel kwijt waren. Eenpersoonshuishoudens in Schijndel zijn een schamele 4 euro meer kwijt aan woonlasten in Meierijstad, alleenwoners in Sint-Oedenrode betalen 56 euro meer.

Duurste buurgemeente

Het grote verschil in kosten voor eenpersoonshuishoudens wordt volgens de gemeente veroorzaakt door het verschil in beleid tussen met name de voormalige gemeenten Veghel en Sint-Oedenrode. Tevreden wordt vastgesteld dat Meierijstad qua woonlasten voor meerpersoonshuishoudens onder het landelijk gemiddelde zit en ook gunstiger scoort dan de elf omliggende gemeenten. Een gezin in Meierijstad is gemiddeld 711 euro per jaar kwijt aan onroerendzaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing. In Boekel ligt dit bedrag op 801 euro, Bernheze komt uit op 724 euro. In Uden daarentegen is een gezin gemiddeld slechts 674 euro kwijt. De duurste buur van Meierijstad is Sint-Michielsgestel met 824 euro aan woonlasten.