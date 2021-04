Gezinskaart helpt dit jaar voor een veilig bouwdorp Veghel in Hout

VEGHEL - Ed van Uden, voorzitter van Veghel in Hout, verwacht dat de kinderen dit jubileumjaar zeker weer hutten kunnen gaan bouwen. Erin blijven slapen niet, maar er blijft volgens hem genoeg over om van te genieten. Welke maatregelen neemt de organisatie?

De vergunningen voor bouwdorp Veghel in Hout zijn binnen en de GGD is zeer positief. Sponsors willen bijdragen en de eerste pallets voor de 35ste vakantieweek in het ruime Julianapark zijn al gelost. Wel zijn nog andere inkopen nodig, zoals honderd paraplu’s. Als het regent mogen namelijk alléén de kinderen in tenten schuilen, dit jaar allemaal zonder zijflap. Voor de vrijwilligers zijn dan paraplu’s en regenjassen beschikbaar.

Wel een mooi avondprogramma

In 2019 bleven op donderdag nog driehonderd kinderen slapen. ,,Dat zien we dit jaar niet gebeuren. Het keuren en inpakken van de hutten is altijd al arbeidsintensief”, legt Ed van Uden uit. ,,En dat lukt met de coronamaatregelen niet op een veilige manier, maar kinderen krijgen er wel een mooi avondprogramma voor terug. En ze kunnen dus langer aan hun hut bouwen.”

Van 30 augustus tot en met 3 september zijn 850 kinderen welkom. ,,Nieuw is de gezinskaart, daarmee mag altijd één ouder naar binnen”, zegt Van Uden. ,,Ook een grootouder of oppas mag die gezinskaart gebruiken. Dagkaarten zijn dit keer alleen beschikbaar voor broertjes of zusjes.” Bezoekers zijn dagelijks welkom vanaf 10.30 uur. ,,Via een andere ingang bij de Bernadetteschool. We houden natuurlijk in de gaten dat het niet te druk wordt. En we hopen dat volwassenen overal zelf hun verantwoordelijkheid nemen!”

Geen route in het park

Mede op advies van de GGD zet Veghel in Hout geen route uit in het park. Het oudercafé, dé ontmoetingsplek voor volwassenen, krijgt in de tent zonder zijwanden wel een in- en uitgang.

Dat kinderen in de rij staan voor een lunch, met de nodige ouders ertussen, is geen optie. Ze moeten hun boterhammetje daarom van thuis meebrengen. Wel kunnen ze op verschillende plekken in het park drinken halen. ,,Verder merken kinderen nauwelijks wat van de maatregelen hoor’’, denkt Van Uden. ,,Het wordt gewoon een gezellig bouwdorp. Phoenix Cultuur helpt mee met de Voice en de bouw van een heuse knikkerbaan. Verder zijn er bezigheden zoals luchtkussens, de poppenkast en knutselen en er is een fantastische sportieve activiteit vanwege ons jubileum.”

Voor uitgebreide informatie zie de website veghelinhout.nl. Tussen 17 en 31 mei kunnen daar weekkaarten (17,50 euro) worden besteld. Het bestuur roept jeugd en volwassenen op om zich op te geven als vrijwilliger.

Volledig scherm Stef Leenders, vrijwilliger van Veghel in Hout, lost de eerste pallets voor het bouwdorp. © Veghel in Hout