Gezondheidscentrum Heilaren Heeswijk-Dinther: ‘Patiënt profiteert van korte lijntjes bij verwijzing’

Brandweer met meerdere wagens naar autobe­drijf in Uden, brandje snel geblust

UDEN - De brandweer rukte woensdagochtend met meerdere wagens uit naar de Kruisweg in Uden, omdat medewerkers van een autobedrijf brandlucht roken. Na een controle in het pand van autobedrijf Van Deijne werd een kleine brand in de technische ruimte ontdekt.

28 september