Gezondheidsplein Boekel van de baan, toch uitbreiding huisartsen

Verloskun­di­ge Marleen na 44 jaar in het ziekenhuis: ‘Het is mooi geweest na een paar duizend baby's’

11:03 OSS/UDEN - Geteld heeft ze ze niet maar een paar duizend baby's heeft Marleen Korsten-Braak (62) uit Oss wel ter wereld geholpen. Na een leven van werken én studeren verlaat ze deze maand ziekenhuis Bernhoven in Uden. ,,Dat is raar, maar het is goed zo.”