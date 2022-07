GGD zet steeds meer coronaprikken in Veghel: ‘Mensen zijn met hun gezondheid bezig’

Maskers op, formulieren bij de hand en aansluiten bij de balie. Gezondheidsverklaring vergeten? Die kan om de hoek worden ingevuld. Rond de middag is het vrij rustig op de coronaprikpost aan De Amert. Geen rij in zicht, maar wel mensen die binnen komen wandelen, een prik krijgen of in de wachtkamer zitten. ,,Het is niet zó druk hoor,” zegt Maddy van Lent, coördinator GGD Hart voor Brabant. ,,In de ochtend komen er vooral veel mensen, maar niet zoveel dat het vol raakt.”