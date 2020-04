Giel wilde Anke eigenlijk op Curaçao ten huwelijk vragen, maar liet door corona vliegtuig over Veghel gaan

Boekelaren kalken kapitale koeienlet­ters op Agathap­lein: BOEKEL HOUVOL!

17:09 BOEKEL - Het staat er in kapitale koeienletters, BOEKEL HOUVOL!, neergekalkt op het St. Agathaplein in Boekel. Plus een paar enorme harten. Een actie van Vriendengroep de Matte Herders.