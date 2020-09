Gildes uit Veghel en Erp opnieuw op bordes Provinciehuis

Ina Adema beëdigd als nieuwe commissa­ris van de Koning van Brabant

16 september Na maanden wachten was het woensdagmorgen eindelijk zover. Ina Adema is op Paleis Noordeinde door koning Willem-Alexander officieel beëdigd als nieuwe commissaris van de Koning in Brabant. Ze neemt het stokje vanaf 2 oktober over van Wim van de Donk.