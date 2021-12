‘Girls van Haaren’ rennen voor Villa Pardoes in hun eigen Veghel

De ‘Girls van Haaren’ hebben ze zich genoemd. De namen staan op de hesjes waarin ze deze zaterdag hadden willen starten op het Anton Pieckplein, midden in Kaatsheuvel. Door corona moet het allemaal anders en staan ze nu vlakbij huis klaar voor hun sponsorloop.

In het Veghelse Geerbosch zijn ook familie en bekenden present om Janneke van Haaren en dochters Bo en Puk aan te moedigen voor de WinterRun. Dat is wel een voordeel als je in je eigen woonplaats gaat rennen. Voor Bo van 10 en Puk van 7 is in het sportpark een rondje van anderhalf kilometer uitgekiend. De 6 kilometer van Janneke gaat dwars door Veghel heen.

Er is een start/finish en er zijn ballonnen. Bo sprint er tussenuit en ook Puk zet een prima tijd neer. Janneke loopt daarna, in een persoonlijk record, ook nog haar eigen WinterRun.

Volledig scherm Janneke, Bo en Puk van Haaren bij van hun KidsWinterRun van 1500 meter voor Villa Pardoes. © Franka Willems-Netten

Gunnen

Als de familie Van Haaren een paar jaar geleden vanwege een jubileum een midweek naar de Efteling gaat, vinden ze dit fantastisch en gunnen ze dit ook aan gezinnen met zieke kinderen. In 2019 doen ze daarom mee aan de WinterRun voor Villa Pardoes. Dat smaakt naar meer.

In 2020 is er door corona slechts een virtuele run, maar in 2021 zou alles gewoon doorgaan. Ze beginnen te trainen en gaan op sponsorjacht. Janneke: ,,We hebben met z’n drieën armbandjes gemaakt en er zo’n vijftig verkocht. We vroegen om statiegeldflessen en kregen wel vier aanhangers vol.”

Zeshonderd euro

Bo vult aan: ,,Niet alle flessen gingen meteen goed de machine in, maar onze techniek werd steeds beter.” Ook uit onverwachtse hoek werd er gesponsord en de stand kwam uiteindelijk op 600 euro.

Eind november laat de organisatie echter weten dat alle deelnemers een eigen route moeten uitstippelen. De echte ‘Run’ kan niet doorgaan.

Start en finish met stoepkrijt

Zaterdagmorgen veegt Janneke daarom het fietspad in het Geerbosch bladvrij en maakt er met stoepkrijt een start en finish. ,,Ik snap wel dat het er raar uitzag dat ik dat fietspad aan het vegen was”, lacht ze. Voor Puk ging het hardlopen een stuk beter dan in de training en ook Bo is het uiteindelijk toch wat saaie kraaltjes rijgen vergeten. ,,Ik zou het zo weer doen, want hiermee kunnen we andere gezinnen blij maken.”

Villa Pardoes bestaat uit twaalf vakantiewoningen naast de Efteling, waarin gezinnen met een (zeer) ernstig ziek kind gratis een sprookjesachtig vakantieverblijf mogen ervaren.

Volledig scherm Bo en Pluk van Haaren met lege flessen, ingezameld voor het statiegeld. © Franka Willems-Netten