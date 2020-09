Glansrol voor Esther de Bie tijdens bezoek Hugo de Jonge aan PieterBrueghelHuis

Instandhou­ding abdij Zusters Birgitti­nes­sen in Uden is een voortduren­de zorg

3 september UDEN - Het in stand houden van de oude abdij van de zusters Birgittinessen in Uden is een voortdurende zorg. Nu is de binnenkant van de kapel weer aan een renovatie toe. ,,Het wachten is op subsidie", zegt moeder-abdis zuster Karin (80) en haar adviseur en rechterhand Marc van den Brand.