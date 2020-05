Glasvezel bereikt nu ook de kleine dorpen Meierijstad

De aanleg van glasvezel in de kleine kernen komt hiermee een stuk dichterbij. Het buitengebied was al grotendeels aangesloten, de bebouwde kom nog niet. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu overeenstemming bereikt met DELTA Fiber Netwerk BV, voorheen bekend als Glasvezel Buitenaf, dat ook Keldonk, Boerdonk, Mariaheide, Zijtaart, Eerde, Olland, Boskant en het Foodpark Veghel van glasvezel kunnen worden voorzien. Daarmee komt glasvezel in principe beschikbaar voor 99,8 procent van de inwoners en bedrijven in Meierijstad, meldt de gemeente. In het verleden is wel eens gekeken naar glasvezel in de dorpen, maar toen was het veel minder bekend en was er minder animo voor.