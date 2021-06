Glijbaan Hemelrijk Volkel opnieuw gesloten na incident waarbij vrouw zwaargewond aan rug raakte

Omstreden glijbaan Hemelrijk Volkel ingekort: attractie binnen paar weken weer open

27 augustus VOLKEL - De omstreden glijbaan in BillyBird Park Hemelrijk in Volkel is dinsdagochtend aangepast. De baan is nu een paar meter korter, waardoor bezoekers minder snelheid maken. Zodra de glijbaan gekeurd is, kan die weer gebruikt worden. Naar verwachting is dat binnen een week of twee.