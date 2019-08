Glijbaanbouwer schrikt zich rot van filmpje uit Hemelrijk Volkel: ‘Dit bezorgt je de verkeerde kriebels’

Vaker incidenten met gevaarlij­ke glijbaan bij Billy Bird

20 augustus VOLKEL - Het incident waarbij een kindje bijna uit een glijbaan viel in Billy Bird Park Hemelrijk in Volkel, staat niet op zichzelf. In de afgelopen maanden is zeker twee keer iemand uit de glijbaan gevallen. Daarna is de attractie steeds even dicht geweest, maar ging hij zonder aanpassingen weer open.