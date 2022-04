Goede bestuurders van Donzelicious winnen Nisseroise kwis

Voorwaarde­lij­ke celstraf voor veroorza­ker zwaar ongeval in Erp waarbij Udens meisje verlamd raakte

DEN BOSCH/ERP - Een 24-jarige automobilist uit Erp die in juli 2020 een zwaar ongeval veroorzaakte op ‘t Looieind in Erp, heeft daarvoor een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden gekregen, een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar. Twee meisjes die bij hem in de auto zaten raakten zwaar gewond. Een van hen zit levenslang in een rolstoel.

1 april