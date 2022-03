GoedeDoelenWeek Uden en Veghel zoekt vrijwilligers

In Veghel is de de GoedeDoelenWeek dit jaar van 4 tot en met 9 april. In Uden wordt van 18 tot en met 23 april gecollecteerd. Voor de collectes zijn veel vrijwilligers nodig, alleen al in Veghel zo'n vijfhonderd, becijferde de organisatie. Vandaar dat de organisatie mensen oproept zich te melden. Dat kan via collecte@goededoelenweekveghel.nl

In Uden is de collecteweek ook weer in het voorjaar, nadat deze afgelopen twee jaar vanwege de coronarestricties in het najaar werden gehouden. In het voorjaar is fijner, omdat het dan langer licht is 's avonds. Vorig jaar werd in de Goede DoelenWeek in Uden 57.000 euro opgehaald. Penningmeester Ton van Summeren: ,,We hopen dat we, nu we weer aan de voordeur mogen komen, de 100.000 euro gaan halen.”