GoedeDoelenWeek Uden haalt meeste op voor KWF

Wethouder Marius Tielemans verruilt Boekel voor Bernheze: ‘Wennen om niet meer thuis te lunchen’

HEESCH - Marius Tielemans, pas net wethouder af in Boekel, wordt de vierde bestuurder in Bernheze en maakt daarmee het beoogde wethouderskwartet compleet. Ervaring heeft hij wel maar is hij het politieke zwaargewicht waar ze in de gemeente zo naar snakken?

19 mei