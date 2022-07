Golfbaan in Uden gooit de deuren open: ‘Iedereen is hier welkom, ook fietsers en wandelaars’

Ze was eigenlijk meer van het softbal, maar toen ze de eerste keer een golfballetje mocht slaan, was ze direct verkocht. ,,Het voelde als een homerun”, zegt Martine Martens. Ze bleek goed in de golfsport. Zo goed dat de Veghelse al bijna twintig jaar tot over haar pet in de golfwereld zit. Als leraar, adviseur en bij de golfbond, de Nederlandse Golf Federatie. Op 1 juli kwam haar grote droom uit: de baas zijn over een eigen golfbaan, De Leemskuilen in Uden, de plek waar ze in 2003 nog stage liep.