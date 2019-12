Golfbaan The Duke kan extra meters pakken zonder hazelworm te storen

Want voor de groei moeten met name aan de westkant van de baan populaire wandel- en ruiterpaden verlegd worden. Volgens Van Heumen is The Duke al in gesprek met de betreffende clubs.

Het is een meevaller voor de golfclub dat bij recent onderzoek geen hazelworm gevonden zijn in de stukken bos die bij de golfbaan moeten komen. Was dat wel zo geweest, dan had The Duke rekening moeten houden met het beschermde reptiel dat verderop in natuurgebied de Maashorst wel gesignaleerd is.