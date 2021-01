Goochelaar Sven Bosch verlaat Veghel en strijkt neer in Heeswijk-Dinther

In het pand verkocht Van de Vorstenbosch onder meer goocheltrucs te verkopen en werkte hij aan zijn goochelmatten die wereldwijd door goochelaars worden gebruikt. ,,We liepen in Veghel steeds tegen het ruimtegebrek aan”, stelt Sven van de Vorstenbosch. ,,We waren toe aan een nieuw contract en hebben nog gekeken of we er een pand bij konden nemen, maar dan betaalden we twee keer alles. Van huur tot servicekosten. En we hoeven niet op een A-locatie te zitten. Voor mensen uit België of Amsterdam maakt het niet of ze naar Veghel of Heeswijk-Dinther rijden.”