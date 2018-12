Gortdroog 2018 toont de kwetsbaarheid van de Maashorst

Bekende Heesche­naar Grad ‘de slachter’ van Herpen overleden

22 december HEESCH – De bekende Heeschenaar Grad van Herpen is deze week overleden. In het dorp was hij vooral bekend als ‘Gradje de Slachter’, nadat hij jarenlang een eigen slagerij had in het hart van Heesch. Van Herpen is 98 jaar oud geworden.