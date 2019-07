Gouden Erpse Krant viert feest in 'black tie’

Regionale woning­markt meer in balans

11 juli DEN BOSCH/OSS/UDEN/VEGHEL/WAALWIJK - De woningmarkt in de regio Brabant Noordoost is in de eerste twee kwartalen meer in balans gekomen. Nog steeds zijn de prijzen relatief hoog, worden woningen snel verkocht, maar de 'grote gekte’ is wel grotendeels verdwenen. Volgens de NVM-afdeling Brabant Noordoost wijzen de signalen in het tweede kwartaal van 2019 er op dat de regionale woningmarkt zich ‘normaliseert’.