Gouden tip van 15.000 euro over moord op zwangere Mariëtte: ‘Hoop dat er eindelijk iemand gaat praten’

Rokende magnetron in apparte­ment zorgcen­trum Joachim & Anna in Veghel brengt veel brandweer, schade valt mee

22:23 VEGHEL - In het zorgcentrum Sint Joachim & Anna is dinsdagavond in een van de appartementen een brandje in een magnetron uitgebroken. De brandweer kwam op een melding af, waarna verschillende bewoners uit de aangrenzende woningen werden gehaald en in veiligheid werden gebracht. De schade viel uiteindelijk mee en er vielen geen gewonden.