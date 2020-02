Grafsteen vader Vincent van Gogh breekt tijdens begin restauratie

Wolf is terug in Brabant; schapen in Venhorst en Boekel waren prooi van roofdier

12:07 BOEKEL/VENHORST - De wolf is terug in Brabant. Dat blijkt uit DNA-onderzoek op de drie schapen die medio december in Boekel en Venhorst werden doodgebeten. De dieren zijn inderdaad slachtoffer geworden van één of meer wolven.