Grandcafé ‘Smullen’ is roze blikvanger in Boekel: pand valt zo op dat eerste ongelukje aan Kerkstraat al feit is

FestyLand heeft er zin in: ‘Publiek is wel toe aan een feestje’

26 juni VOLKEL - Een maand geleden had FestyLand-organisator Rien Somers er nog een hard hoofd in. Maar nu het met de vaccinaties en versoepelingen zo vlotjes gaat, kan de vlag uit: op 8 en 9 oktober is het weer feest op en om Hemelrijk in Volkel.