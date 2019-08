Grasland rond kasteel wordt natter en schraler

Manager looft ‘opvallend’ aantal vrijwilli­gers in Maashorst

9:51 NISTELRODE - Het is opmerkelijk hoeveel vrijwilligers zich inzetten voor natuurgebied De Maashorst. Dit zei de nieuwe Maashorstmanager Bart van Dijk, die ook elders in het land werkte en werkt, vrijdag in Nistelrode bij de installatie van twintig nieuwe ‘rangers’.