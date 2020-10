Graspeel in Zeeland krijgt er toch een varkensstal bij

OM: getraumati­seer­de soldaat verspreid­de kinderpor­no, maar verdient tweede kans

20 oktober DEN BOSCH/SCHAIJK - Zwitsers undercoverwerk bracht de Nederlandse politie op het spoor van een getraumatiseerde soldaat die tussen 2014 en 2018 kinderporno verzamelde en verstuurde vanuit een chalet in Schaijk. Justitie eiste slechts een voorwaardelijke celstraf, omdat een jarenlange strijd tegen Defensie zijn leven verwoest had en hij zich daardoor in een donkere periode bevond.