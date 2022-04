Gratis 5 mei-concert in Markant legt de verbinding met oorlog in Oekraïne

UDEN - Vier de vrede, vrijheid en verbinding. Met die insteek geven het Udens koor Karakter en hun zusterkoor uit Lippstadt op donderdag 5 mei een speciaal vrijheidsconcert in theater Markant in Uden. De toegang is gratis maar de organisatie hoopt met vrijwillige bijdragen van het publiek een muziekproject op te zetten voor gevluchte kinderen uit Oekraïne.

Eindelijk mogen ze optreden. In 2020, bij de viering van 75 jaar vrede in Nederland, zouden koor Karakter en de Städtlicher Musikverein uit Lippstadt samen al een concert geven. Door corona moest dat op het laatste moment worden afgeblazen, pogingen om het daarna te organiseren mislukten tot twee keer toe, steeds vanwege corona.

Samen 130 muzikanten

,,Maar nu gaat het door", zegt een enthousiast dirigent Lex Wiersma van koor Karakter. Twee keer zelfs want op woensdag 4 mei is het concert in Lippstadt, een dag later is theater Markant in Uden het decor. Beide dagen worden de koren, samen tachtig man en vrouw sterk, ondersteund door een kleine vijftig muzikanten van het Zuidnederlands Begeleidingsorkest.

Speciale dag, ook voor de Duitsers

,,Het is helemaal leuk dat we het op 5 mei kunnen opvoeren", zegt Wiersma. ,,We merken bij onze Duitse collega's dat ze het heel bijzonder vinden dat ze juist op deze in Nederland zo speciale dag samen met ons mogen doen en samen de vrijheid vieren. Zeker nu de oorlog in Oekraïne speelt.”

Koor Karakter was in 2018 ook van de partij toen het stuk in Berlijn werd opgevoerd door heel veel koren samen. Met Karl Jerkins zelf als dirigent.

Vier de vrede

Die oorlog geeft het al veel eerder geplande programma een extra lading. Op de rol staat namelijk het stuk ‘The Armed Man’ van Karl Jerkins die het componeerde als reflectie op honderd jaar oorlog. Koor Karakter bracht het stuk al een paar keer eerder, onder andere tijdens een massa-optreden met honderden koren in Berlijn, in 2018. ,,Het stuk, opgebouwd als een heilige mis, past natuurlijk heel erg bij deze tijd", zegt Wiersma. ,,Het centrale thema is: sta stil bij de verschrikkingen van de oorlog en vier de vrede.”

Extra bijzonder is volgens Wiersma de bijdrage van een Japanse soliste die een bekend deel uit het stuk, een gedicht over de bom op Hiroshima, niet in het Engels zal zingen - zoals altijd gebeurt - maar in haar eigen taal. ,,Dat legt ook een mooie verbinding met ons koloniale verleden", zegt Wiersma.

Brabant Symfonie

Daarnaast zal in Markant een ander bijzonder muziekstuk worden opgevoerd: de Brabant Symfonie. Een klassiek werk van de blinde Bossche componist Sjef van Rooij dat nog maar één keer eerder werd opgevoerd. In 2019 met Lex Wiersma als dirigent. ,,We hebben Sjef toen beloof dat we het vaker zouden gaan spelen maar door corona is het daar tot dusver niet van gekomen", lacht Wiersma. ,,Dat maken we nu goed.”

Het leven is goed in m'n Brabantse land

Het speciaal voor de provincie Brabant geschreven stuk duurt zo'n 35 minuten en bestaat uit drie delen, met in elk deel een hoorbare verwijzing naar een bekend Brabants lied. Behalve ‘Brabant’ van Guus Meeuwis, zijn dat ‘Toen den Hertog Jan kwam varen’ en ‘Het leven is goed in m’n Brabantse land’ van Oh Sixteen Oh Seven. Lex Wiersma zal het dirigeren, na de pauze komt voor ‘The Armed Man’ zijn Duitse collega Burkhard Schmitt op de bok staan.

Muziek is helend en verbindend

Het concert op 5 mei begint om 20.00 uur, de toegang is gratis. ,,Maar we hopen op vrijwillige bijdragen van het publiek", zegt Wiersma. ,,Met de opbrengst willen we een muziekproject opzetten voor de kinderen die uit Oekraïne gevlucht zijn. Muziek kan heel helend en verbindend werken, wat is er dan mooier om voor deze kinderen iets met muziek te doen op scholen en in opvangcentra.”

De blinde componist Sjef van Rooij uit Den Bosch schreef de Brabant Symfonie die op 5 mei in Uden wordt opgevoerd.