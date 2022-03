Gratis compost voor inwoners Maashorst als dank voor goed afval scheiden

Geurkaar­ten en speurvideo in strijd tegen boeven van de ‘Bijtende Bende’

UDEN/MAASHORST - Een raar anijsluchtje, vreemde busjes en activiteiten bij een loods of overal camera's aan een oude schuur? Het kunnen signalen zijn voor een drugsbende die actief is. Maar dan de gemeente of politie bellen is vaak een brug te ver. Dat moet veranderen.

21 maart