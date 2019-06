Gratis Noordkade Festival moet uitnodigen om plek te leren kennen

Kennismaken

Het evenement wordt niet gehouden omdat er meer mensen móeten komen naar de Noordkade. Veel vaste gasten weten de plek volgens Van den Oord immers al goed te vinden. ,,Maar dit evenement is juist ook voor de mensen buiten Meijerijstad, die hier misschien nog nooit zijn geweest. Dit is een mooie manier om ze kennis te laten maken met de plek en de ondernemers.’’



Het evenement, dat het hele weekend duurt, begint vrijdagavond om zeven uur. ’s Avonds zijn er meer acts en optredens gericht op uitgaanspubliek, zondag is meer een familiedag die in de ochtend begint. ,,Er is echt voor ieder wat wils’’, zegt Van den Oord. ,,De line-up is heel breed. Zo hebben we op zondag Jimmy’s Gang. Die waren in de jaren tachtig al redelijk groot en is wat hardere rock, op zaterdag hebben we Kimberly Fransens, die in de finale van Idols heeft gestaan. En Martijn Fischer komt natuurlijk, hij is de hoofdact. De man brengt het repertoire van André Hazes.”