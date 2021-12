Gratis popcorn voor kinderen: tegen verspilling eten en bezigheidstherapie voor personeel Industry

En zo rijdt Marleen van Dijk deze dinsdagmiddag met verschillende collega’s met de jeep door ‘t Ven. Het zeil over de achterbak beschermt de medewerkers en de bijna twintig kilo popcorn tegen de regen. Kinderen zijn verrast dat ze ook nog een kerstbal mogen grabbelen waar vouchers in zitten voor een voorstelling of wat lekkers als de bios weer open is.

,,De kerstvakantie is onze drukste maand en omdat kinderen langer kerstvakantie hebben, is er een flinke voorraad popcorn ingekocht”, vertelt Coen van Zutven. ,,Die gaan we daarom uitdelen, want anders moeten we die weggooien. Gelukkig hebben we op de Noordkade nog een oude jeep en het leek ons een leuke manier om daarmee de straten in te gaan. Het is ook bezigheidstherapie voor het personeel, want de emotionele rek is er bij ons helemaal uit.”