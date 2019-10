Gratis winkelpand voor Veghelse ondernemers

VEGHEL - Een gratis winkelpand in het centrum van Veghel. Voor ondernemers is het te mooi om waar te zijn. Toch krijgen retailers deze unieke kans. Centrummanagement Veghel en de eigenaar van het pand naast Mc Flex aan de Molenwieken stellen het winkelpand een half jaar kosteloos beschikbaar.

Ondernemers kunnen binnenkort hun ideeën insturen. Uit alle inzendingen kiest een vijfkoppige jury - bestaande uit Rabobank Veghel, wethouder Harry van Rooijen, centrummanager Dirk Lammers, de pandeigenaar en Stadskrant Veghel - de drie beste ideeën. Zij mogen hun plan pitchen, waarna een winnaar wordt gekozen. ,,Het is de bedoeling dat de winkel in het voorjaar van 2020 opent", zegt centrummanager Lammers.

‘Win je winkel’

De actie 'win je winkel' is niet los te zien van de vele leegstaande panden in het centrum van Veghel. Het centrummanagement en de Rabobank helpen de winnaar een half jaar bij het opzetten van de winkel met als doel dat de ondernemer daarna zelfstandig kan gaan draaien. Ook hoopt Lammers andere ondernemers die al langer twijfelen te enthousiasmeren.

Het aantal winkeliers in het centrum van Veghel loopt al jaren terug. Niet voor niks keurde de raad vorig jaar de centrumvisie van Meierijstad goed, waarin staat dat Veghel centrum 11 duizend vierkante meter aan winkeloppervlak moet inkrimpen. Toch blijft er volgens Lammers nog altijd ruimte voor tien nieuwe winkels.

Quote Ik zou het mooi vinden als er tussen de ideeën nieuwe winkelcon­cep­ten zitten Dirk Lammers, Centrummanager Veghel

Voldoende kansen

De centrummanager ziet voldoende kansen voor ondernemers in onder meer de foodbranche, babyspullen, herenmode, dierenspeciaalzaken en hobbyspullen. Daarbij baseert hij zich op een marktonderzoek dat het centrummanagement liet uitvoeren. ,,Verschillende vormen van retail zijn niet aanwezig in Veghel. Het verbaast mij dat weinig ondernemers daar op in springen."

Tegelijk benadrukt hij dat niet alleen ondernemers met baby- of hobbyspullen, herenmode, een dierenspeciaalzaak of uit de foodbranche kans maken op het gratis winkelpand. Het tegendeel is waar. ,,Wij willen juist dat ondernemers out-of-the-box denken", zegt hij. ,,Ik zou het mooi vinden als er tussen de ideeën nieuwe winkelconcepten zitten."

Leeftijd speelt geen rol

Volgens de centrummanager maakt het geen verschil of het idee van een startende ondernemer komt of van iemand die al jaren meeloopt in de retailwereld. Leeftijd speelt geen rol. Wel kijkt hij naar het idee, geloof en de energie van de ondernemer. ,,Die moet het uiteindelijk gaan doen."