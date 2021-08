Graven bij Protestantse kerk Veghel geruimd voor hoger doel: ‘Anders komt gemeente in gevaar’

update + video Autodief veroor­zaakt dodelijk ongeval in Den Bosch, auto afhandig gemaakt in Erp

1 augustus DEN BOSCH - Bij een botsing tussen twee auto’s in Den Bosch is zondagochtend een 50-jarige man uit die plaats om het leven gekomen. De veroorzaker van het ongeval is aangehouden; hij reed in een auto die hij eerder op de ochtend afhandig maakte, meldt de politie.