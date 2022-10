‘Grepen 7' uit historie Uden: een medaille voor vaccineren en vredeskamp bij Volkel

Ook in het nieuwste boekje ‘Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden’ worden de verhalen in hapklare hoofdstukken opgediend. Waarbij Adriaan Sanders er vaak in slaagt om een link naar het heden te leggen. Zo is het fascinerend om te lezen hoe die andere pandemie van de pokken in de negentiende eeuw werd aangepakt. Armen werden verplicht tot een pokkenvaccinatie, anderen kregen een premie. En voor de dokter die heel veel prikte, zoals dokter De Groot in Uden, was er in 1823 een gouden medaille voor meer dan honderd inentingen.

Werken als paarden

Mooi is ook het verhaal over de bouw van het nieuwe klooster en kapel van de Kruisheren in 1904 op de huidige plek aan het Lieve Vrouwenplein. Daarvoor werd werkvolk uit het ‘zoogenaamd kreppeneind gerecruteerd’, een beruchte wijk. ,,Tijdens het bouwen hebben allen, korter of langer in de bak moeten zitten. Ze werkten als paarden van maandag tot zaterdag; dan bedierven ze 't weer door te zuipen of te vechten", zo tekent Sanders op. En nog veel meer, van de eerste stoommachine in Uden tot het laatste vredeskamp bij Volkel.

Het boek wordt maandag 17 oktober gepresenteerd, voorafgaand aan een lezing in de bibliotheek van Uden door Ton Cruijsen. De aanvang is 20.00 uur, toegang is gratis. Het boekje kost 9,95 euro en is onder andere verkrijgbaar bij Bruna, Primera en het toeristisch informatiepunt in de bibliotheek.