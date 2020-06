Griend bij Kasteel Heeswijk vertelt nu ook verhaal

Het infopaneel is geregeld door grondeigenaar Brabants Landschap en vrijwilligers van IVN Bernheze, die in de griend werken. Zij zorgen er sinds vier jaar voor dat de teeltakker voor wilgenhout er goed bij ligt.

Zo houden ze een oud cultuurgoed in stand, legde Kristie Spijker uit, en doen ze tegelijkertijd iets goeds voor de natuur: ,,De ene soort bloeit later dan de andere, Omdat hier zoveel soorten staan, heb je in het voorjaar langer katjes en dat is weer gunstig voor bijen en andere insecten.’’ Ook verstoppen dieren zich tussen de meer dan duizend boompjes.